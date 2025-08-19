Lucrări de întreţinere a digurilor şi acumulărilor

Întreţinerea infrastructurii de gospodărire a apelor este o prioritate pentru Apele Române. Acesta este motivul pentru care lucrările la diguri şi acumulări sunt în continuă desfăşurare.
”În arealul Someș-Tisa, lucrările de îndiguire a cursurilor de apă totalizează aproape 784 de kilometri. Prin Programul anual de gospodărire a apelor se urmărește: exploatarea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare din administrare în condiții de siguranță, prin realizarea unor lucrări de întreținere și reparații și asigurarea capacită­­ții de transport, în vederea reducerii riscului la inundații, prin intervenții în albiile cursurilor de apă” – au precizat reprezentanţii Ape­lor Române Someş-Tisa.

