Întreţinerea infrastructurii de gospodărire a apelor este o prioritate pentru Apele Române. Acesta este motivul pentru care lucrările la diguri şi acumulări sunt în continuă desfăşurare.
”În arealul Someș-Tisa, lucrările de îndiguire a cursurilor de apă totalizează aproape 784 de kilometri. Prin Programul anual de gospodărire a apelor se urmărește: exploatarea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare din administrare în condiții de siguranță, prin realizarea unor lucrări de întreținere și reparații și asigurarea capacității de transport, în vederea reducerii riscului la inundații, prin intervenții în albiile cursurilor de apă” – au precizat reprezentanţii Apelor Române Someş-Tisa.
Lucrări de întreţinere a digurilor şi acumulărilor
