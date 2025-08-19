Primarul din Fărcașa s-a întâlnit cu prim-ministrul Bolojan!

La finele săptămânii trecute, un primar de comună din Maramureș s-a deplasat la Guvernul României, alături de delegația Asociației Comunelor din România care s-a întâlnit cu premierul Bolojan.

„Am făcut parte din delegația Consiliului Director al Asociației Comunelor din România la întâlnirea de lucru cu prim-ministrul Ilie Bolojan, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Florin Manole, și Ioana Burlă, director general la Ministerul Finanțelor Publice.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții despre problemele cu care se confruntă comunele, precum și despre efectele pe care reformele propuse le pot avea asupra administrațiilor locale. S-a subliniat că schimbările legislative nu trebuie să blocheze activitatea administrației locale, serviciile oferite zilnic cetățenilor sau proiectele aflate în derulare. De asemenea, s-au exprimat îngrijorări privind scăderea veniturilor proprii ale comunelor, ceea ce ar putea afecta capacitatea acestora de a implementa proiecte de dezvoltare locală. Este esențial ca orice reformă să țină cont de realitățile economice și administrative ale fiecărei comune, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată și sustenabilă. Comunitățile noastre au nevoie de stabilitate, resurse adecvate și condiții care să permită continuarea dezvoltării – de la infrastructură și educație, până la sprijinul acordat fiecărui locuitor. Am încredere că prin dialog deschis și cooperare se pot identifica soluții care să sprijine în mod real evoluția comunelor din România” – a precizat Ioan Stegeran, primarul din Fărcașa.