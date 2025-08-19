Românul Ion din Dibrova: Poveşti triste cu abuzuri, din Ucraina prietenă

Fața nevăzută a războiului

Recent, preşedintele Ucrainei a anunţat că vrea să ridice vârsta de încorporare la 60 de ani. Sunt buni şi cei de vârsta a doua de carne de tun. Sigur, în Rusia se face de mult, pe front sunt văzuţi beţivi de stradă, boschetari, bătrânei disperaţi, plus africani prostiţi cu joburi calde, în uniforme ruse. Doar că, de aici din vecini aveam aşteptări mai mari. Preşedintele Ungariei, pe care nu-l apreciem în mod deosebit, a acuzat că este o vânătoare de minoritari maghiari din Ucraina, pentru front. Aşa să fie?

Am auzit din gura personajului de mai sus o poveste frustrant de similară. Să-i spunem Ion, din satul Dibrova.

”Eram şofer pe TIR, au spus că e nevoie de adus marfă spre Ucraina, aşa că am rămas să muncesc. Aduceam din România, de la Mediaş, vopsele pentru tancuri, în Ucraina. Într-o zi, mă opreşte Poliţia militară, mă aruncă jos din TIR şi zi: Acuma pleci la moarte! Le-am arătat certificatul de şofer TIR, doar conduceam TIR-ul, le-am arătat certificat de unic întreţinător de familie. Nu şi nu. Mergi să mori, doar n-o să mergem noi în locul tău. M-au ţinut două săptămâni într-o unitate militară, cu umilinţe, bătăi. Într-un final, am reuşit să mituiesc un ofiţer şi să scap. I-am dat 10.000 de euro! Am venit în România şi acum muncesc, tot pe TIR, aici. Am trecut prin vamă, legal, aici mi-au recunoscut certificatele. Erau puşi pe umilit oameni. Dar nu s-a terminat aici. În două săptămâni, tata s-a stins, de spaimă, de frici, de umilinţă. Prin sate sunt tot felul de oameni ascunşi care pe unde, de teama încorporării. Soldaţii ştiu, vin la poartă, de câte ori vin, capătă câte 100-200 de euro şi pleacă. Şi iar vin. Şi iar. E vânătoare de oameni în Ucraina, de bărbaţi” – ne spune Ion.

Nu ştie cum şi când şi mai ales dacă se va mai întoarce la el acasă. Cu un drum, ne lămureşte şi presupusa poziţie prorusă a minorităţii româneşti din Ucraina: ”Nu sunt românii proruşi. Dar da, au umblat mult cu marfă spre Rusia, au muncit pe şantiere acolo. Unii au primit chiar acte de la Rusia să poată circula liber, chiar şi acum”.

Fără să ştie dacă mai merge cineva în acest moment la muncă în Rusia ori cu marfă, cunoscută fiind foamea ambelor tabere de a duce pe front carne de tun.

Altfel spus, există o faţă murdară a războiului, pe care o bănuiam, nu o cunoşteam. Ne-o confirmă românul ucrainean Ion. În război se fac abuzuri asupra oamenilor, în război există întotdeauna băieţi deştepţi care fac averi. Actele de eroism din războaie sunt pentru propagandă, pentru Facebook, TikTok şi You Tube.