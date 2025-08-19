Şi-a distrus dispozitivul de monitorizare

Luni dimineaţă, în jurul orei 9.20, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin dispecerat cu privire la o alertă declanșată prin Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, după ce un tânăr de 24 de ani ar fi distrus dispozitivul de monitorizare electronică, pe care avea obligația de a-l purta.

În fapt, la data de 9 iunie a.c., în jurul orei 10.30, poliția Baia Mare a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie de 65 de ani ar fi fost amenințată cu acte de violență de nepotul său, respectiv un tânăr de 24 de ani, care ulterior i-ar fi sustras telefonul mobil.

Ca urmare a intervenției și în urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există risc imi­nent cu privire la viața și integritatea fizică a victimei, astfel că au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva tânărului.

Ulterior emiterii ordinului de protecție provizoriu, instanța a emis un ordin de protecție pe o perioadă de 8 luni, dispunând și măsura obligării agresorului de a purta un dispozitiv de monitorizare electronică.

Luni, 18 august, în urma intervenției prompte a polițiștilor, la scurt timp de la emiterea alertei, tânărul a fost identificat pe raza localității Baia Mare.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție și distrugere, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Totodată, tânărul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate în vederea efectuării unei expertize psihiatrice.