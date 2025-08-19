Cititorii întreabă
Ne întreabă cititorii, întrebăm şi noi mai departe. Acum că sunt acasă şi “ai noştri”, cu câteva mii de maşini în plus în trafic, se iese câte o oră din oraş, pe orice rută.
Deci: podul peste Săsar nu. Pasarela nu. Ba începe şi cealaltă. Victoriei nu. Centrul nou în lucru. Centrul vechi în lucru. Pista de biciclete nu. Asta e o strategie să stăm cuminţi acasă, să nu umblăm aiurea? Să nu cheltuim bani? O replică infrastructurală la pandemie?
Nu de alta, dar deja ne reproşează “ai noştri” veniţi că de aia avem dezastru în trafic şi preţuri mai mari ca “la ei”, că am votat prost, e vina noastră… ce le zicem?
Traficul ăsta e o strategie de a ne ţine pe toţi acasă?
