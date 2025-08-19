Vizită diplomatică la Muzeul Satului din Baia Mare

Sâmbătă, 16 august, Muzeul Satului din Baia Mare a primit vizita unei delegații deosebite, din care au făcut parte: Excelența Sa doamna Lkhagvasuren Sayanaa, Ambasadoarea Mongoliei în România, precum și Excelența Sa domnul Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România.

”La Muzeul Satului, aceștia au fost întâmpinați de doamna Monica Mare, managerul instituției, și de Măriuca Verdeș, promotoare a tradițiilor maramureșene și fondatoarea Asociației Rădăcinilor Străbune. În semn de apreciere și respect, oaspeții au semnat în Cartea de Onoare a instituției, au primit un dar de suflet din partea Muzeului și au avut bucuria de a gusta din pâinea caldă, proaspăt scoasă din cuptor, simbol al tradiției și ospitalității maramureșene. Această vizită a reprezentat un prilej important de consolidare a relațiilor culturale și diplomatice, precum și de promovare a patrimoniului tradițional maramureșean la nivel internațional” – a precizat conducerea muzeului.