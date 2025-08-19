Ziua Maramureșului, în inima credinței și tradiției, la Mănăstirea Moisei

Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș: „Atunci când am scris proiectul de lege pentru declararea datei de 15 august ca Ziua Maramureșului sărbătorită la nivel național, m-am gândit la acest moment de profundă unitate, în care credința, tradiția și mândria de a fi maramureșean se întâlnesc în noi toți. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare, fiind ziua în care întreaga suflare creștină o prăznuiește pe Maica Domnului, iar Maramureșul, cu o evlavie aparte, își cinstește ocrotitoarea”

În data de 15 august, dată proclamată prin lege drept Ziua Maramureșului, mii de credincioși au urcat platoul cel sfânt și însorit al Moiseiului, loc aflat la poalele Pietrosului Rodnei, la Mănăstirea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pentru a înălța rugăciuni și pricesne în cinstea Maicii Domnului, ocrotitoarea tuturor maramureșenilor. Atmosfera a fost, încă din seara de 14 august, plină de profundă trăire spirituală stare întregită de procesiunile tradiționale ale moroșenilor veniți la sărbătoare, cu portul popular și credința neclintite, valori păstrate nealterate în acest colț de țară.

Slujba arhierească a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prezența unui impresionant număr de participanți și a unor invitați de marcă. Au fost prezenți Mircea Abrudean, președintele Senatului României, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, parlamentari maramureșeni, și nu numai, de la toate partidele , președintele Consiliului Județean Maramureș Gabriel Valer Zetea, prefectul județului Florian Sălăjean, nouă membri ai corpului diplomatic cu rang de ambasadori acreditați la București, reprezentanți ai autorităților din Ucraina și Republica Moldova, primari și demnitari de la nivel național și local.

Pentru acest eveniment, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului a emis Actul de proclamare bisericească a Zilei Maramureșului, căruia i s-a dat citire atât la Moisei, cât și în toate bisericile din eparhie , întărind legătura dintre credință, identitate spirituală, tradiții și dragostea pentru ținutul natal. Un moment deosebit l-a constituit sfințirea icoanei „Maica Domnului, Ocrotitoarea Maramureșului”, lucrare a pictorului bisericesc Gabriel Ștefan Solomon, oferită în dar Consiliului Județean Maramureș.

Evenimentul de la Moisei a marcat celebrarea hramului mănăstirii, dar și prima ediție oficială Ziua Maramureșului. Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș, inițiator al legii, s-a declarat impresionat și copleșit de momentul special la care a participat din tot sufletul, cu smerenie, dar nu cu umilință, cu dragoste nețărmurită, dar și cu mândrie pentru rădăcinile sale de moroșan. În semn de prețuire, el a primit din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului: Ordinul Crucea Iustinian Arhiepiscopul.

Ca semn de prețuire, senatorul liberal a oferit invitaților o monedă special emisă pentru această ocazie de Monetăria Română, o amintire gravată și simbol al primei ediții Ziua Maramureșului 2025.

Pe lângă momentul central de la Moisei, în întreg județul a avut loc celebrarea Zilei Maramureșului prin evenimente culturale și spirituale organizate de primării, instituții de cultură și asociații locale, manifestări menite să pună în valoare patrimoniul istoric, spiritual și artistic al acestui ținut.

„Maramureșul este un mod de a fi, de a crede și de a iubi. Iar noi am arătat, împreună, că aceste valori rămân neclintite, fiind moștenirea noastră pentru generațiile viitoare. Sunt onorat pentru distincția religioasă pe care am primit-o astăzi din partea Preasfințitului Părinte Iustin și îi mulțumesc din inimă pentru acest gest de prețuire. Mulțumesc, de asemenea, colegilor parlamentari care au susținut această lege și comunității maramureșene, care a îmbrățișat cu entuziasm această zi specială” a declarat Cristian Niculescu Țâgârlaș, senator PNL de Maramureș – președintele Comisiei pentru cultură și media a Senatului României.