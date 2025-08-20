Direcția de Asistență Socială Baia Mare în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș organizează, în fiecare săptămână, sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.
„Următoarele două sesiuni se vor desfășura pe 21 august 2025, de la ora 09:00, la Farmacia Catena Albina (Str. Alexandru Odobescu, nr. 2) și la Biserica Greco-Catolică Sfânta Cruce (Bulevard Independenței, nr. 14). Participanții vor învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze eficient serviciul 112, cum să aplice tehnicile de suport vital de bază și cum să utilizeze un AED. Instruirea este deschisă tuturor, fără taxă de participare”, au precizat oficialii DAS Baia Mare.
Băimărenii din cartierul Săsar, invitați la instruiri de prim ajutor
