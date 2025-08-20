Copiii născuți de copii, un șoc pentru familie

Problema mamelor minore pare a fi una pe care încă țara noastră nu reușește s-o gestioneze cu adevărat. Cu toate că impresia generală este aceea că fetele din categoriile vulnerabile sunt cele care rămân însărcinate la vârste fragede, medicii spun că au avut astfel de cazuri de mame minore din toate păturile sociale. Educația și informarea corespunzătoare a fetelor privind relațiile sexuale sunt deficitare și adesea familiile minorelor care rămân gravide nu află de sarcină decât mult prea târziu.

„Am avut mame minore și din păcate numărul de minore crește tot mai mult. Până la 1 iulie, am avut 30 de mame minore, ceea ce este foarte mult. Ele sunt din toate mediile. Din punctul meu de vedere, educația în acest sens ar trebui să înceapă încă din ciclul primar în învățământ, dar lipsește în totalitate. Copiii cu copii se descurcă cu mult ajutor din partea părinților. Noi aici îi ajutăm cât putem, dar când vezi un copil de 12 ani sau de 13 ani care naște un copil, este foarte greu. Nu știe ce i se întâmplă faptic. Familia, de multe ori este surprinsă și nu știe nimic, până nu naște. Este un șoc pentru toată lumea”, a declarat dr. Margareta Pîrvănoiu, medicul șef al Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Pentru a trece mai ușor peste acest șoc, atât mama minoră, cât și familia acesteia beneficiază de consiliere psihologică și ajutor din partea asistenților sociali. Cât rămâne în spital, proaspăta mămică este ajutată și informată cu privire la îngrijirea bebelușului.

„Noi începem consilierea de pe secție. Avem psiholog și asistent social și încercăm ca, atunci când pleacă la domiciliu, să fie totuși cât de cât informată. Când vorbim despre minore cred că cea mai mare consiliere pe care trebuie să o facem însă, este cu părinții, cu aparținătorii minorei. De multe ori pentru ei este un șoc, de multe ori mai mare, decât la mama minoră, pentru că nu au știut și atunci se trezesc în fața faptului împlinit: un copil care trebuie îngrijit, crescut și educat”, mai punctează dr. Margareta Pîrvănoiu.