Fotoreportaj de Maramureș • Ne lăudăm cu turismul și cu potențialul. Oare printre atâtea gunoaie, se poate? (galerie foto))

Ne cerem scuze pentru ideea ușor grosolană, de a vă scârbi cu cele ce se văd prin Maramureșul nostru fenomenal, unic, tradițional și rustic. Prin „Țara Lemnului”. Dar e mult deja. Chiar mult. Drept pentru care trebuie să reacționăm. Fotoreportaj „colorat” cu gunoaie. Din păcate.

Dat fiindcă umblăm mult, am văzut gunoaie peste tot. Inclusiv în locuri unde ar fi aproape imposibil să existe. Și să nu dăm vina pe ape, c-au dus. Nici doar pe săteni. De vină sunt și turiști nesimțiți. Și pescari fără urmă de respect pentru natură, ce lasă găleți cu râme și munți de doze în zone odinioară cvasivirgine. Da, avem gunoaie în zone protejate, în paradisuri. În locuri cu floră specială, medicinală. Ca idee generală, munți de gunoaie se aruncă din mașini, între județe, la fel în râuri, la fel în trecători (Pietriș, Boiereni, Huta, Hera etc).

Comunitățile de romi generează și aruncă gunoaie, fără discernământ, că vorbim de Ponorâta, Chelința, Țicău sau alții. Sunt la vedere, nu ne ascundem și nu-i ascundem. Uneori, alții se încurajează și duc și ei în zonă. Așa s-a născut depozitul de gunoaie de la Arieșu de Pădure, după centrul Althera. Așa se face că avem gunoaie sus în pădure la Răzoare – Groape, chiar la intrarea în rezervația Defileul Lăpușului. Așa cum avem pe tot defileul, inclusiv la ieșire, pe pajiști. Dar și în locurile de campare. Pe stânca Balta Neagră, la acest moment, e covor de sămânță plus gunoaie dosite după o piatră.

La Firiza e plin de gunoaie, la mal, la sursa noastră de apă. Nu sunt făcute de obicei de cei ce campează, dacă ne întrebați…

Nici râurile din Maramureș nu stau mai bine. Ruscova are maluri tapetate cu gunoaie, la fel Iza și Vișeul. Nu le vedeți acum de vegetație, dar sunt acolo, le revedem la primăvară, ba împrospătate cu un strat nou. Lăpușul cel navigabil uneori e dizgrațios uneori, mai ales primăvara. Cum să nu fie, când la ieșire din Suciu se „durgălesc” pe apă în jos gunoaie, găleți, fel de fel de resturi? Dar să nu credeți că sus în munți, râurile sunt iertate. Ieșiți din Baia Borșa pe Cisla în sus și priviți în jur. E depozit de gunoaie și de rămășițe de la gatere. Chiar și la izvorul Izei sus în munți am găsit neașteptat de multe gunoaie, peste ani. Și acolo rezervație. Și dacă aveți impresia că nu există cadru legislativ, vă înșelați. „Aruncarea gunoaielor în natură este sanc­ționată cu amenzi conform legii. Amenzile pot varia între 100 și 2000 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru firme pot ajunge până la 70.000 de lei”, iar drept garant stau legile 211/ 2011, OUG 92/ 2021, OUG 195/ 2005, OUG 38/ 2022.

Doar că… nu se prea aplică. În Maramureș sunt an de an incendii de vegetație. În weekendul ce-a trecut doar, o femeie singură, la margine de sat Boiu Mare spre Frânceni, avea patru focare aprinse la drum, din care unul era o căpiță întreagă. Pe seceta asta. Un șir de camere video ar lămuri și aruncatul gunoiului din mașină pe Huta, Hera, Pietriș etc. La fel pe râuri, unde „nimeni nu aruncă”, dar pe râu în jos vin PET-uri la fiecare ploaie mai mare. Depozite ad-hoc de gunoaie sunt aiurea, de la Buteasa la Peteritea, de la Ponorâta la Baia Borșa. Am găsit o vatră de foc plină de ambalaje după un drum de o oră în cvasivirginitate, de la Românești spre puntea de la Aspra, înainte de Scărița Asprei. Aici e vorba deja de educație lipsă. Și de indolență. De oameni care duc cu bună știință și lasă în urmă. Iar dacă mergeți în foste zone miniere, în aeraje și-n guri de mină s-au aruncat gunoaie municipale, cantități mari, nu din căruță. Mergeți la Nistru sus și vedeți. La fel în Băiuț pe Valea Strâmbu.

Să nu vă amintim că un fost șef de județ a venit cu ideea „sănătoasă” ca în plină criză a deșeurilor, cu Fărcașa nefuncțională, să se ducă totul la …mina Răzoare și să se astupe! Culmea, rețeta a fost încercată și verificată „cu succes” de autorități locale anterioare: sunt gunoaie ascunse și nivelate pe maluri de râu la Bozânta, la Suciu, la Lăpuș! Sunt istorie, așa e, doar să nu vă bazați foarte mult pe o eventuală potabilitate a apei!

Drept pentru care arătăm aici fața „necurată” a Maramureșului. Ca să știți că atunci când vorbiți de fabulosul și de irepetabilul Maramureș, vorbiți la viitor, nu la prezent. Nu degeaba, pe refugii turistice, ne scriu străini într-o română tradusă cu Google: „Români, curățați-vă munții!!” Vorbim de Maramureșul fabulos la viitor, poate DUPĂ CE facem marea curățenie necesară. Abia apoi vorbim. Acum… iată imagini din colțul nostru de Rai.