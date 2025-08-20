La Asociația Esperando, evaluare și amprentare plantară gratuită, în Baia Mare

Persoanele interesate au ocazia de a beneficia de o evaluare și amprentare gratuită, la Asociația Esperando, în data de 16 septembrie, de la ora 14.00. Consultul se recomandă adulților care se confruntă cu dureri la nivelul picioarelor sau al spatelui, dar și copiilor, care pot afla dacă au deformări ale piciorului.

„Fă primul pas spre un corp sănătos și fără dureri. Copiii pot fi depistați din timp pentru eventuale deformări ale piciorului, care, netratate, pot afecta coloana și postura. Adulții își pot reduce durerile prin corecții simple. Acum ai ocazia să verifici dacă pașii pe care îi faci sunt corecți sau necesită utilizarea unui talonet personalizat. În vremuri în care tot mai mulți copii prezintă amprentă plantară necorespunzătoare, această evaluare devine absolut necesară pentru o dezvoltare armonioasă a corpului. De asemenea, adulții care se confruntă cu dureri la nivelul picioarelor sau spatelui pot găsi soluții eficiente. Procesul de amprentare plantară identifică eventualele deformări ale tălpilor, ce pot fi îmbunătățite cu ajutorul unor talonete personalizate”, au precizat oficialii Asociației Esperando. Rezervările se pot face până la data de 10 septembrie, la tel./ whatsapp: 0770 142112. Evaluarea de specialitate se face la sediul Asociației Esperando, situat pe str. Colonia Topitorilor, nr. 14, în Baia Mare.