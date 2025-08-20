Primăria Vișeu de Sus va mai beneficia de două autobuze electrice prin cadrul proiectului de mobilitate urbană de pe Valea Vaserului. Astfel, poluarea în această zonă va fi și mai redusă.
„Am făcut un nou pas important pentru mobilitatea urbană și pentru transformarea orașului nostru într-un model de dezvoltare durabilă. Primăria Vișeu de Sus a semnat contractul cu Autovehicule DAC SA pentru achiziția a două autobuze electrice 100%, prietenoase cu mediul și adaptate nevoilor unei comunități moderne. Această investiție face parte din proiectul «Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus, jud. Maramureș – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din Orașul Vișeu de Sus», finanțat prin ADR Nord -Vest – Regio Nord-Vest. Prin acest pas, aducem în oraș transport public curat, eficient și silențios, reducând poluarea și crescând confortul călătoriilor pentru toți locuitorii. Vișeu de Sus continuă să investească în energie verde, în sustenabilitate și în crearea unui mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare”, a declarat Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus.
Noi autobuze electrice pentru mobilitate verde în Vișeu de Sus
