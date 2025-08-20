S-a deschis bazinul de înot din Fărcașa

Luni, 18 august 2025, reprezintă pentru comunitatea locală, o zi importantă pentru sport și nu numai. Este ziua în care s-a deschis pentru probe Bazinul didactic de înot.

Noul bazin acoperit de înot din Fărcașa reprezintă o investiție de aproape 1,3 milioane de euro, derulată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Bazinul este amplasat lângă vechea sală de sport din comună și întregește complexul sportiv din apropierea școlii. Bazinul este dotat cu vestiare, grupuri sanitare, dușuri, stație de tratare și pompare apă, centrală termică, stație filtrare apă, punct de prim ajutor, oficii și o parcare. „Suntem aici pentru a face probele de funcționare optimă ale noului bazin de înot. Îmi doresc ca de acum înainte tot mai mulți elevi sau angajați de la firmele de comună să se înscrie la cursuri de înot sau pur și simplu pentru agrement. Înotul este un sport complex care te dezvoltă atât fizic, cât și mental. Chiar dacă atunci când am demarat acest proiect au fost și voci care l-au contestat, spunând că nu se justifică, că o să genereze costuri etc. uitând ceea ce este cel mai important, am mers mai departe și am făcut acest proiect pentru sănătatea și forma fizică a locuitorilor. Și, sunt convins că, nu peste mult timp, costurile se vor putea amortiza”, a spus primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran. Program provizoriu: de luni până sâmbătă, între orele 15.00-21.00. Pentru a înota în bazin, se plătește o taxă de intrare. (informații facebook: Comuna Farcașa Maramureș).