Ușor cu mine, cu Florin Marian

La Oazis Philia Baia Mare, strada Valea Roșie nr. 10, în 21 august, de la ora 17, sunteți invitați la un eveniment de prezentare a activității cu Florin Marian – psihoterapeut, coach și trainer cu peste 10 ani de experiență în lucrul cu oamenii care vor mai mult decât „reparații de suprafață”. Florin combină psihoterapia eriksoniană, coachingul și psihosomatica pentru a te ghida într-un proces în care îți poți reînnoda povestea – cu sens, autenticitate și claritate. Confirmarea participării se face la telefon: 0745 266 825.