311 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 311 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ambalatori manuali, bucătari, confecționeri, conducători auto, fasonator mecanic (cherestea), femei de serviciu, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, menajere, muncitori necalificați, secretare, tâmplari universali, vânzător, dar și agent de turism, antreprenor în economia socială, asistent medical generalist, broker în asigurări, ingineri, manager de întreprindere socială, peisagist, profesor de limbi străine, secretară.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare,

str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (53):

• ajutor bucătar (2)

• ambalator manual (3)

• confecționer articole hârtie (3)

• femeie de serviciu (4)

• încărcător-descărcător (8)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (4)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (10)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (10)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (3)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• vânzător (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (124):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (6)

• carmangier (3)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (7)

• confecționer-asamblor articole din lemn (10)

• confecționer articole din piele și înlocuitori (2)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• confecționer produse textile (3)

• cusător piese din piele și înlocuitori (5)

• femeie de serviciu (2)

• lăcătuș construcții metalice și navale (2)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (3)

• mediaplanner (1)

• menajeră (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (12)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (13)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (14)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator la mașină de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (1)

• operator fixator textile (2)

• peisagist-floricultor (2)

• secretară (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tapițer (5)

• tăietor confecții (2)

• tâmplar universal (4)

• vânzător (9)

• ucenic (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (37):

• agent curier (1)

• asistent manager (1)

• asistent farmacist (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• croitor (1)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (3)

• director magazin (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator centrală termică (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)

• operator la prelucrarea maselor plastice (5)

• operator mase plastice (3)

• recepționist (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• tehnician mecanic (1)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control, acces (1)

• vânzător (1)

• vopsitor lemn (5)

Studii liceale – Liceu Teoretic (39):

• agent comercial (2)

• amanetar (1)

• analist servicii client (1)

• asistent manager (1)

• coafor canin (1)

• conducător activitate de transport rutier (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer produse textile (1)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• contabil (1)

• electrician în construcții (2)

• instructor sportiv (1)

• lucrător comercial (6)

• lucrător gestionar (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• reprezentant comercial (1)

• subinginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tâmplar universal (1)

• tehnician echipament de calcul și rețele (1)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (37):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (1)

• brutar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• îngrijitor farmacii, cabinete veterinare (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (4)

• operator mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• presator, ambutisor la cald (2)

• șlefuitor/sablator geam (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• turnător formator (2)

• vânzător (2)

Studii Postliceale (5):

• asistent farmacist (2)

• asistent medical generalist (1)

• femeie de serviciu (1)

• vânzător (1)

Studii Universitare (16):

• agent de turism (1)

• antreprenor în economia socială (1)

• asistent manager (2)

• asistent medical generalist (1)

• broker în asigurări (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• operator întreținere corporală (1)

• peisagist (1)

• profesor de limbi străine (1)

• secretară (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• vânzător (1)