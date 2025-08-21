91 de ani de istorie fotbalistică la Minerul Cavnic

Pe 23 august, ora 11.00, terenul „Ioan Medrea” din Cavnic va deveni locul unde emoțiile și amintirile fotbalului local se întâlnesc. Comunitatea va marca 91 de ani de istorie a clubului Minerul Cavnic (1934 – 2025) printr-un meci aniversar care promite emoții, amintiri și voie bună.

În spiritul prieteniei și al tradiției, foști jucători ai Minerului se vor împărți în două echipe, pentru o confruntare de suflet:

Minerul Cavnic – Albaștrii: Papp Prunny (portar), Gică Gâta (portar), Dan Hotico, Dorel Câmpan, Costică Sitaru, Ovidiu Mic, Lotica Roatiș, Lulu Lucaci, Iojy Mekker, Dănuț Canaloș, Cătălin Azoitei, Nicu Rai, Cristi China, Norel Irimuș, Romică Buia.

Minerul Cavnic – Roșii: Bobi Chira (portar), Dorin Pașca (portar), Seby Zan, Cristi Man, Gabriel Pop, Seby Szasz, Sorin Dosa, Sorin Gâta, Marcel Mureșan, Nelu Moldovan, Ducu Augustin, Pele Pavăl, Csoma Dezső, Carol Beci, Goby Făt.

Partida va fi condusă la centru de arbitrul Ioan Dan.

De pe margine vor susține echipa și vor retrăi amintiri frumoase nume importante pentru istoria clubului: Ioan Onciu, Marin Sabău, Dinu Moldovan, Nelu Cristea, Vasile Boloș, Tibi Swartzkopf, Sorin Neag, Ovidiu Gașca, Emil Kemenes, Andrei Chira, Cătălin Pavăl, Dorin Saraz, Ienti Friedl și Daniel Coteț.

Meciul aniversar nu este doar un joc de fotbal, ci un moment de suflet pentru întreaga comunitate din Cavnic și nu numai. Este ocazia de a sărbători împreună aproape un secol de fotbal local, de a aduce laolaltă generații diferite de jucători și de a păstra vie tradiția Minerului.

Pe 23 august, la Cavnic, nu se joacă doar fotbal, se joacă povestea unei comunități unite de aceeași pasiune.