La Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor din Baia Mare va fi organizat un eveniment aparte sub titlul „Artist Talk – Valentin Itu”.
Acțiunea este programată pentru 22 august, de la ora 17. Un eveniment special ce pune în lumină parcursul artistic al pictorului Valentin Itu, desemnat Artistul Anului 2025 în Baia Mare, „având ca scenariu de fundal și de structură un film imersiv care prezintă în macro opera artistului, pe etape și pe tematici. Un film muzical care aduce în prim-plan detaliul atât de căutat, studiat și iubit de Valentin Itu – o invitație la introspecție, emoție și mai ales, la un dialog deschis cu artistul”, explică reprezentanții Coloniei Pictorilor. Biletele pot fi achiziționate direct de la Colonia Pictorilor (25 lei/bilet), între orele 10 și 18.
Artistul anului 2025, la Colonia Pictorilor
