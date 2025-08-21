Lucrările la ansamblul de locuințe din Nistru, destinate tinerilor, continuă într-un ritm susținut. Șantierul se află într-un stadiu avansat de execuție, anunță primăria.
Astfel, în ultima perioadă, au fost realizate etape importante pentru finalizarea proiectului precum: turnarea șapei interioare, pas necesar pentru pregătirea finisajelor; Izolarea interioară cu vată minerală, care va contribui la un confort termic sporit și o bună protecție fonică; placarea interioară a pereților, lucrare ce oferă un plus de rezistență și durabilitate spațiilor; izolarea exterioară și aplicarea vopselei decorative, prin care clădirea capătă treptat forma finală. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10: Fondul Local și reprezintă un demers esențial pentru sprijinirea tinerilor din comunitatea locală, prin asigurarea accesului la locuințe sigure, eficiente energetic și adaptate nevoilor lor. Fiecare etapă parcursă înseamnă un pas înainte pentru dezvoltarea comunității și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale tinerilor.
Execuția locuințelor pentru tineri în Nistru, avansată
