Primăria Giulești organizează astăzi, începând cu ora 11, pe raza comunei, un exercițiu de simulare a intervenției în cazul unui incendiu de pădure și vegetație uscată.
Acțiunea este organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență Giulești. Scopul exercițiului este de a verifica și îmbunătăți modul de acțiune al autorităților locale și al serviciilor de urgență, precum și de a testa sistemele de avertizare și intervenție în caz de incendiu. „Rugăm locuitorii să nu intre în panică, să respecte indicațiile autorităților și să permită desfășurarea în siguranță a activităților. Siguranța comunității este prioritatea noastră!”, au mai precizat cei din administrația locală.
În Giulești, exercițiu complex de alarmare în caz de incendiu de pădure
