Iulia-Nicola Breban, între performanța școlară, voluntariat și succes în competițiile de dans sportiv

Iulia-Nicola Breban a reușit să încheie anul școlar cu media generală 10. A fost un an școlar solicitant, mai ales că a finalizat clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic Transporturi Auto Baia Sprie și a fost nevoie să se pregătească pentru Evaluarea Națională. În paralel cu studiul școlar, Iulia Breban a reușit să participe și la antrenamentele de dans sportiv. Până acum a participat la mai multe concursuri de dans sportiv. Totodată, Iulia a ales ca pe parcursul școlii să fie voluntar la Asociația Green Impact. Din acest an școlar, Iulia Breban va studia la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare.

R: Cum a fost pentru tine anul școlar care s-a încheiat?

I.N.B.: Acest an școlar a fost destul de solicitant, deoarece m-am pregătit pentru Evaluarea Națională. Mi-am organizat foarte bine timpul și am reușit să învăț foarte mult, dar și să merg la antrenamentele de dans sportiv.

R: Cu ce rezultate te poți mândri?

I.N.B.: Am obținut rezultate foarte bune la învățătură, am terminat cu media generală 10, cu participări la mai multe concursuri și olimpiade.

R: Care sunt materiile tale preferate?

I.N.B.: În decursul anilor școlari, materiile preferate au fost matematica, limba română, fizica și limba engleză.

R: Știu că ai o vacanță intensă, cu multe antrenamente?

I.N.B.: Practic dans sportiv de performanță, sunt în clasa valorică C atât la standard, cât și la latino. Vacanța mea este plină de antrenamente cu ore aproape zilnice, cantonamente, cu pregătire intensă pentru concursuri naționale, campionate și grand prix-uri. Fac dans sportiv de la 5 ani (de 9 ani).

R: Cum de ai ales să te orientează spre acest sport?

I.N.B.: Mereu mi-a plăcut să dansez și să mă exprim prin mișcare. Dansul sportiv mi s-a părut combinația perfectă între disciplină, grație și competiție.

R: Cu cine te pregătești?

I.N.B.: Mă antrenez împreună cu partenerul meu Andrei Adorean la Clubul de Dans Sportiv Medio-Monte din Baia Sprie, cu antrenorii Silvia Roșca și Paul Danciu. Am participat la foarte multe concursuri în toată țara (Timișoara, Sibiu, Brașov, Reghin, Alba Iulia, Sebeș, Arad, Oradea, Satu Mare, Piatra Neamț, Suceava, Cluj-Napoca, Dej, Bistrița, Turda etc), iar de-a lungul timpului am obținut multe podiumuri și medalii.

R: Care sunt ritmurile preferate de dans sportiv?

I.N.B.: Cel mai mult îmi place standardul în special slow foxtrotul, deoarece este un dans elegant și foarte rafinat datorită felului în care trebuie să controlezi mișcările, este un dans provocator tehnic, tocmai asta mă atrage la el. Mă relaxează și mă simt foarte încrezătoare când îl dansez.

R: Știu că pe lângă această pasiune, ești voluntar și la Green Impact. În ce activități sunteți implicați aici?

I.N.B.: Fac parte din Clubul Green Impact de aproape 4 ani, este o activitate extra­școlară coordonată de doamna profesoară Sztrelenczuk Iolanda. Ne ocupăm cu acțiuni de ecologizare, organizăm ateliere și prezentări pentru colegi explicându-le importanța protejării mediului. În plus, participăm la proiecte de tipul Service Learning, acest proiect ne învață cum să fim mai sustenabili. Am confecționat și ornamente hand-made de sărbători cu vânzări în scop caritabil. O experiență din care am învățat să lucrez în echipă, să îmi asum responsabilități și să contribui cu ceva bun în comunitate.

R: Știu că anul trecut chiar ai reprezentat Clubul Green Impact la Gala Dezvoltării Durabile la TVR 1.

I.N.B.: A fost o experiență foarte valoroasă și emoționantă pentru mine. Am avut ocazia să reprezint împreună cu doamna profesoară Iolanda, Clubul Green Impact la un eveniment național transmis la TVR 1, unde am vorbit despre proiectele noastre de protejarea mediului și implicarea elevilor în comunitate. Am fost onorată să pot prezenta rezultatele muncii noastre în fața unui public larg și să întâlnesc oameni dedicați dezvoltării durabile. Clubul nostru a fost recompensat cu o diplomă de excelență, ceea ce ne motivează să continuăm și să dezvoltăm noi inițiative în școală și în comunitate.

R: Pe lângă aceste activități ce îți mai place să faci în timpul liber?

I.N.B.: În timpul liber îmi place să ascult muzică în special ABBA, sunt o mare fană.

R: Cu ce gânduri vei începe noul an școlar?

I.N.B.: Sunt foarte entuziasmată să încep clasa a IX-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare și să pornesc pe un drum nou, este un pas important pentru mine, cu provocări și oportunități noi. Doresc să îmi organizez bine timpul ca să pot continua atât cu dansul, cât și cu activități de voluntariat.