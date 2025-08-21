Noul pod peste Săsar, instalat!

Veste bună pentru șoferi. Noul pod provizoriu, care îl înlocuiește pe cel prăbușit pe centura ocolitoare a orașului, a fost trecut peste râul Săsar, unind cele două maluri. În circa două săptămâni, constructorul promite că va fi circulabil.

De asemenea, se lucrează intens și la pasajul cu cale ferată, de pe aceeași centură, pentru ca la deschiderea traficului rutier să nu mai existe ambuteiaje. „Se lucrează în continuare și până la sfârșitul săptămânii viitoare, după ce se așază podul pe poziția finală, pe culee, și apoi se montează plăcile căii de rulare peste pod și se face asfaltarea, marcajele și proba de rulare, la final, pentru care nu avem emoții, îl vom da în circulație. Astfel, calvarul celor care tranzitează Baia Mare, sau folosesc varianta de ocolire, se va sfârși. Iar din punct de vedere al traficului, se va circula mult mai bine. Asta deoarece și la trecerea la nivel cu calea ferată se lucrează și avem asigurări că până la sfârșitul săptămânii viitoare lucrările se vor finaliza și acolo. Deci am încercat să ne sincronizăm și să facem aceste lucrări în paralel pentru ca odată ce dăm drumul la circulație să nu mai avem alte obstacole în trafic și să putem circula în condiții mult mai bune decât înainte”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.