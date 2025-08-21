Veste bună pentru șoferi. Noul pod provizoriu, care îl înlocuiește pe cel prăbușit pe centura ocolitoare a orașului, a fost trecut peste râul Săsar, unind cele două maluri. În circa două săptămâni, constructorul promite că va fi circulabil.
De asemenea, se lucrează intens și la pasajul cu cale ferată, de pe aceeași centură, pentru ca la deschiderea traficului rutier să nu mai existe ambuteiaje. „Se lucrează în continuare și până la sfârșitul săptămânii viitoare, după ce se așază podul pe poziția finală, pe culee, și apoi se montează plăcile căii de rulare peste pod și se face asfaltarea, marcajele și proba de rulare, la final, pentru care nu avem emoții, îl vom da în circulație. Astfel, calvarul celor care tranzitează Baia Mare, sau folosesc varianta de ocolire, se va sfârși. Iar din punct de vedere al traficului, se va circula mult mai bine. Asta deoarece și la trecerea la nivel cu calea ferată se lucrează și avem asigurări că până la sfârșitul săptămânii viitoare lucrările se vor finaliza și acolo. Deci am încercat să ne sincronizăm și să facem aceste lucrări în paralel pentru ca odată ce dăm drumul la circulație să nu mai avem alte obstacole în trafic și să putem circula în condiții mult mai bune decât înainte”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.
Noul pod peste Săsar, instalat!
Foarte, foarte mult a durat…In 4-5 luni puteau face un pod permanent. A fost vara, debitul raului Sasar a fost mic, s-a putut lucra in conditii optime. Asa insa, cine stie cat va dura pana sa vedem un pod in locul celui surpat. Au trecut peste 3 luni de atunci, si probabil va mai dura vreo luna, timp in care traficul greu a distrus atat carosabilul de pe Bd Bucuresti, Independentei si Decebal cat si nervii a zeci de mii de baimareni.
Pot sa fac un pariu?Ne prinde și luna octombrie cu podul aproape gata.
Un lucru ce se putea face o dată se va face de două ori…
În cât timp a trecut puteau face un pod permanent.
numa sa nu fie ca Podul lui Morar : ))))
Exact! Cu tot scepticismul, nu mi-am imaginat ca va dura 4 luni amplasarea unui pod provizoriu….Timp in care ne-a rupt traficul in partea vestica a orasului…Suntem praf la infrastructura, din pacate!
Probabil în altă țară, nu în România și cu muncitori români.