Recent, la Parohia Ortodoxă Rohia printre jovialitate, entuziasm şi dorinţa de cunoaştere, poliţiştii au desfăşurat o altă activitate pentru creşterea gradului de informare şi prevenţie în rândul copiilor şi părinţilor, privind riscurile asociate violenţei, bullyingului, siguranţei online şi siguranţei rutiere, fiind prezenţi în tabăra de vară.
Polițiștii au stârnit curiozitatea copiilor, fiind dornici să afle mai multe despre autospecialele de poliție și dotările acestora, motiv pentru care au fost încurajaţi să exploreze interiorul.
La activitate au fost prezenţi 35 de copii şi 5 adulţi cărora poliţiştii le-au transmis următoarele recomandări, utile pentru o vacanţă în siguranţă: să nu răspundă violenţei, cu violenţă, ci să ceară ajutor unui adult; să nu ofere date personale necunoscuţilor şi să nu accepte cadouri de la aceştia, să respecte regulile de circulaţie, să fie vizibili şi vigilenţi pe drumurile publice.
“Îi încurajăm pe copii să nu ezite să se adreseze polițiștilor în situațiile în care se simt în pericol sau atunci când au nevoie de o îndrumare sau un sprijin”, au transmis cei de la IPJ Maramureş.
Polițiștii s-au alăturat copiilor în tabăra de vară din Rohia
