Primele jocuri oficiale pentru Minaur, la Supercupa României

Federația Română de Handbal organizează, în 21 și 22 august, Supercupa României la handbal masculin. Meciurile se vor desfășura în „Teraplast Arena” din Bistrița.
La primul turneu oficial din acest sezon participă echipele clasate pe locurile 1-4 la finele sezonului trecut de Liga Zimbrilor, toate aceste echipe urmând să participe și în cupele europene (plus CSM București). Participă: CS Dinamo București, CS Minaur Baia Mare, AHC Potaissa Turda, ACS HC Buzău.
Toate meciurile sunt transmise în direct la Pro Arena. Un bilet de intrare la fiecare meci costă 25 lei (pot fi procurate online de pe eventim.ro). Există și abonamente, însă acestea au fost deja date spre vânzare.
Program Supercupa României
• Joi, 21 august. Semifinala 1: CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău (ora 14.30). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: Ion Ciobanu (Bacău). Semifinala 2: AHC Potaissa Turda – Dinamo București (ora 17.30). Arbitri: Theodor Șerbu – Andrei Vasilescu (București). Observator: Viorel Vicea (București).
• Vineri, 22 august. Finala mică (ora 14.30). Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator: Vasile Ursu (Tulcea)
Finala mare (ora 17.30). Arbitri: Ionuț Marian Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marius Brumaru (Focșani).
Lotul echipei CS Minaur Baia Mare
Portari: Anton Terekhov (Ucraina), Darius Makaria, Cristian Sîncu
Extrema stânga: Milan Kotrc (Cehia), Lucas Sabou, Dragoș China
Inter stânga: Tudor Botea, Gabriel Cumpănici, Ovidiu Ardelean
Centru: Stefan Vujic (Serbia), Erik Leonard Pop, Mario Racolța
Inter dreapta: Alexandru Măgurean, Anderson Mollino da Silva (Brazilia)
Extrema dreapta: David Pavlov, Artem Kozakevych (Ucraina), David Moldovan
Pivot: Viorel Fotache, Robert Nagy, Mohamed Zein (Egipt), Sebastian Barbul.
Antrenori: Nuno Farelo (Portugalia), Mihai Bușecan, Răzvan Pop.