La data de 20 august, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Maramureş, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară pe raza localităţii Săsar.
Activităţile au fost efectuate într-o cauză ce vizează comiterea infracţiunilor de distrugere şi uz de armă fără drept. Este vorba de bărbatul în vârstă de 54 de ani care a tras în seara zilei de 15 august cu un pistol de tip airsoft asupra unor tineri în curtea unităţii de învăţământ din satul Săsar.
Cu ocazia percheziţiei efectuate, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, o praştie de fabricaţie industrială şi un DVR.
În continuare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţii infracţionale.
Organele abilitate fac precizarea că efectuarea percheziţiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Săsar/Percheziţii la bărbatul care a tras cu pistolul
