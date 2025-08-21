Undă verde pentru construcția noului parc de peste 3 hectare, în Seini

A avut loc predarea amplasamentului pentru începerea lucrărilor la proiectul „Amenajare spațiu public urban” în Seini. Prin această investiție, din fonduri europene nerambursabile, se va crea un parc pe mai bine de 3 hectare.

„O zi deosebit de importantă pentru dezvoltarea orașului nostru. Am semnat cu bucurie, satisfacție și mândria de a face Seiniul nostru drag tot mai frumos și curat, documentele oficiale de predare a amplasamentului pentru proiectul realizării unui nou parc. Vom putea beneficia de un nou spațiu urban modern, util și atractiv în zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Locul Târgului și Sportului. Vom da viață și culoare unui spațiu degradat și nefuncțional. Scopul proiectului este de a proteja natura, de a crește infrastructura verde din oraș și implicit de a reduce poluarea. Vom realiza un parc pe 3,1 ha care să cuprindă spații verzi, arbori ornamentali, mobilier urban, locuri de odihnă, un lac, o fântână arteziană muzicală, alei pietonale și piste pentru bicicliști, spații administrative și de întreținere. Am avut onoarea și bucuria să îi avem alături de noi pe fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene, domnul Marcel Boloș, Directorul General ADR Nord-Vest, ministrul căruia îi datorăm mulțumiri pentru tot sprijinul acordat orașului nostru, domnul prefect Florian-Valeriu Sălăjeanu, directorul ADI Deșeuri, Vasile Roman, reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, consilieri locali, constructorul, proiectantul, dirigintele de șantier, rețeliști și colegi din primărie. Am efectuat o vizită la amplasament, după care am prezentat și stadiul lucrărilor de reabilitate a Sinagogii, un alt proiect cu care ne mândrim”, a explicat Gabriela Tulbure, primar Seini.