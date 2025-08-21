Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai, a anunțat joi avocatul Adrian Cuculis.

Potrivit Digi24, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe. Judecătorii au mai decis să reducă despăgubirile acordate în primă instanță familei uneia dintre victime.

La finalul lunii ianuarie, Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, în dosarul în care este auzat că a condus drogat și a accidentat mai mulți tineri, în localitatea 2 Mai. Doi dintre tineri au murit. Decizia a fost luată atunci de Judecătoria Mangalia.

(sursa: Mediafax)