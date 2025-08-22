Gura lumii ☺ Ce fac liderii de sindicat când nu protestează?

Ne întreabă cititorii nedumeriți: ce au făcut liderii de sindicat, brusc foarte vivace și activi, când Statul se împrumuta zilnic cu milioane de euro? De ce nu au protestat, că aruncă Țara în cap? Cum de s-au activat brusc acum, când e de salvat căderea în Gaura Neagră, definitiv, fără speranță? Și ne mai întreabă ceva. Ne roagă să facem o comparație între studiile unui judecător/procuror și ale unui medic, apoi o comparație între salariile celor două categorii. Și ne amintesc cum medicii muncesc până la 70, până se topesc la locul de muncă, în vreme ce ceilalți…