Gura lumii ☺ Ce fac liderii de sindicat când nu protestează?

De -
0
30

Ne întreabă cititorii nedumeriți: ce au făcut liderii de sindicat, brusc foarte vivace și activi, când Statul se împrumuta zilnic cu milioane de euro? De ce nu au protestat, că aruncă Țara în cap? Cum de s-au activat brusc acum, când e de salvat căderea în Gaura Neagră, definitiv, fără speranță? Și ne mai întreabă ceva. Ne roagă să facem o comparație între studiile unui judecător/procuror și ale unui medic, apoi o comparație între salariile celor două categorii. Și ne amintesc cum medicii muncesc până la 70, până se topesc la locul de muncă, în vreme ce ceilalți…

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.