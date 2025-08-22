O campanie anuală de monitorizare cantitativă și calitativă a Izvorului Roșu, aflat la o altitudine de peste 1.700 de metri, în Munții Rodnei, are loc în această perioadă.
Specialiști din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, de la Hidrologie și Laboratorul de Calitatea Apelor, au măsurat debitul izvorului, temperatura apei și a aerului și au prelevat probe specifice de laborator. Izvorul Roșu este unul dintre punctele importante incluse în rețeaua națională de monitorizare a calității apelor subterane. În cadrul programului de supraveghere, se analizează o gamă largă de parametri fizico-chimici, metale și micropoluanți organici. Probele sunt prelucrate în laboratoarele specializate din Bistrița, Cluj și București. Aceste date contribuie la: înțelegerea dinamicii surselor de apă montane; protejarea biodiversității locale și elaborarea unor strategii durabile pentru gestionarea resurselor naturale.
Izvor din Munții Rodnei, în rețeaua națională de monitorizare a calității apelor subterane
