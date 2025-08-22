Lucrările pentru introducerea canalizării continuă în aceste zile pe străzile Stadionului, Ulița Mare și Daliei din Comuna Recea, anunță primăria. Concret, sunt deschise trei șantiere în care se execută introducerea conductei de canalizare și există un șantier (Ulița Mare), unde se continuă cu conducta de refulare.
În Recea a fost introdusă conducta de refulare pe străzile Daliei, Florilor și Stadionului. De asemenea, în Mocira s-a introdus rețeaua de canalizare pe strada Stadionului, o parte din strada Unirii și pe partea sudică a străzii 1 Decembrie. Se continuă cu două șantiere și pe străzile Ghioceilor și Crinilor. Conducta de refulare a fost introdusă și pe Aleea Mocirei. Nu în ultimul rând, în sat Săsar s-a introdus conducta de refulare pe străzile: Victoriei, Morii, 1 Decembrie și Gării, aici făcându-se probele de funcționare. Acestea se fac practic pe toate tronsoanele finalizate, urmând ca ulterior să se înceapă cu refacerea carosabilului, a acostamentelor, trotuarului și acceselor la gospodării. Constructorul trebuie să refacă toate străzile la stadiul în care le-a găsit când a început săpătura.
Lucrări de canalizare pe raza comunei Recea
