Meciul care decide unde jucăm semifinala • CSM Știința Baia Mare – Dinamo București

Sâmbătă vom afla care dintre CSM Știința Baia Mare și Dinamo București vor disputa semifinala campionatului pe teren propriu, echipe care se vor întâlni, de la ora 11, pe Arena Zimbrilor, în ultima rundă a sezonului regulat.
Victoria este cuvântul de ordine și de-o parte și de cealaltă în confruntarea primelor două clasate. Cine pierde cade pe locul 3 și joacă semifinala în deplasare. CSM Știința (2) și Dinamo (1) sunt primele două clasate ale Ligii de Rugby, cu punctaj identic – 33 de puncte, însă cu un esaveraj favorabil pentru formația bucureșteană. De asemenea, ambele combatante sunt de valori apropiate, se cunosc suficient de bine, astfel că anticipăm că va fi un derby pe cinste, echilibrat, probabil și tensionat ținând cont de miza care este pusă în joc.
„Zimbrii” lui Eugen Apjok au de luat o revanșă în fața celor de la Dinamo, atât pentru pierderea Cupei României din stagiunea precedentă (24-29), cât și pentru eșecul suferit în turul campionatului (18-32).
Derbyul dintre primele două clasate va fi oficiat la centru de Robert Diaconescu, sprijinit la cele două tușe de Alexandru Ionescu și Nicolae Frățilă. Arbitru nr. 4: Teodor Buzatu. Observator/Comisar citire: Gheorghe Pleșcan.
Program etapa 10, ultima a sezonului regulat
• Vineri, 22 august, ora 11: SCM USV Timișoara – Universitatea ELBI Cluj-Napoca.
• Sâmbătă, 23 august, ora 11: Rapid București – Steaua București (TVR Sport, Rugby TV); CSM Știința Baia Mare – Dinamo București.