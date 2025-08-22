Micii artiști de la Insieme Music School, premii și trofee la Piatra Neamț

Festivalul Internațional Volare din Piatra Neamț, concurs de interpretare și creare muzicală și ajuns la a XVI-a ediție, a însemnat pentru cântăreții Insieme Music School o pleiadă de premii și trofee.
„Au cântat cu sufletul, au dovedit că munca și pasiunea pentru muzică dau roade și au reprezentat cu mândrie școala noastră pe o scenă de prestigiu”, au transmis reprezentanții școlii de muzică Insieme Music School.
Trofeu Mini Star: Sofia Ghenoiu
Trofeu Junior Star: Anamaria Marc
Trofeu Secțiune Limba Română: Mihaela Firisar
Secțiunea Interpretare
• Categoria 4-6 ani: Ianna Albu – locul 1, Ana Sofia Olah – locul 3
• Categoria 7 ani: Paul Balaj – locul 1
• Categoria 8 ani: Dominic Mureșan – trofeul categoriei, Anamaria Horge – mențiune
• Categoria 9,6 – 9,9 ani: Elena Iuria – locul 1, Selena Zah – locul 2
• Categoria 10 – 10,3 ani: Ștefania Ghiurco – locul 1
• Categoria 10,4 – 10,9 ani: Ariana Ciorba – locul 3
• Categoria 11 – 11,6 ani: Maya Haiduc – locul 1, Sara Mureșan – locul 1
• Categoria 11,7 – 11,9 ani: Alin Cadar – locul 3
• Categoria 12 – 12,4 ani: Hannah Raț – locul 1, Daria Deac – locul 1, Iulia Burzo – locul 3
• Categoria 12,5 – 12,9 ani: Giulia Pop – locul 2, Alexandra Silaghi – mențiune
• Categoria 14 ani: Paula Balaj – trofeul categoriei
• Categoria 15 ani: Cătălina Valuta – trofeul categoriei, Giulia Domuța – trofeul categoriei
• Categoria 16-18 ani: Mara Popov – trofeul categoriei, Daria Vascul – locul 1, Mihaela Firisar – locul 1, Ștefania Hote – locul 2
Secțiunea Specială Limba Română
• Categoria 6-9 ani: Dominic Mureșan – trofeul categoriei, Sofia Ghenoiu – locul 1, Selena Zah – locul 2, Paul Balaj – locul 3
• Categoria 10-11 ani: Anamaria Marc – trofeul categoriei, Maya Haiduc – locul 1, Ariana Ciorba – locul 3
• Categoria 11-14 ani: Paula Balaj – locul 1
• Categoria 15-17 ani: Mara Popov – locul 1
Secțiunea Specială Limbă Străină
• Categoria 9-10 ani: Elena Iuria – trofeul categoriei
• Categoria 11-12 ani: Giulia Pop – locul 1, Hannah Raț – locul 2, Alin Cadar – locul 3
• Categoria 13-18 ani: Ștefania Hote – trofeul categoriei, Daria Vascul – locul 1, Giulia Domuța – locul 1
Premiul Radio Iași: Sofia Ghenoiu
Premiul „Constantin Brâncoveanu”: Anamaria Marc, Sofia Ghenoiu
Invitație Kosovo: Dominic Mureșan
Invitație EuroMusicVision: Ștefania Hote
Cu patru premii adăugate în palmares în urma participării la Festivalul Volare, Sofia Ghenoiu mărturisește: „Îmi place să cânt pentru oameni, să aduc bucurie în suflete, să simt mândria familiei mele și, mai ales, să fiu recunoscătoare pentru darul muzical cu care am fost înzestrată. Îmi plac mult trofeele și recunosc că ele sunt ținta mea atunci când particip la un festival. Îmi place să fiu în fruntea clasamentului, dar pentru asta muncesc enorm”.