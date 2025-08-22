Monitorizarea marelui proiect de apă-canal din municipiu

În cadrul ședinței lunare de progres a proiectului de apă-canal din Baia Mare, s-a analizat stadiul actual al lucrărilor și s-au reafirmat direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea stadiului lucrărilor din cadrul contractului de pe Baia Mare, ocazie cu care primarul Doru Dăncuș, care este și președintele ADI Maramureș – a transmis un mesaj clar și ferm: lucrările trebuie realizate într-un mod profesionist, într-un ritm susținut, cu respectarea strictă a proiectelor tehnice, astfel încât cetățenii să fie cât mai puțin afectați de șantier și să beneficieze cât mai rapid de servicii publice de calitate. De asemenea, edilul a mai subliniat că prioritatea o reprezintă confortul cetățeanului. Directorul general al SC Vital a atras atenția constructorilor cu privire la importanța refacerilor stradale, insistând ca acestea să fie executate corespunzător, cu respectarea stratificației și calității asfaltului, în funcție de categoria drumului. De asemenea, Ioana Jecan, liderul de proiect, a punctat importanța respectării cerințelor tehnice, în timp ce Loredana Ștef, director economic al Vital, a subliniat necesitatea unei riguroase conformități cu proiectul, pentru a evita corecțiile financiare. În ceea ce privește Contractul de lucrări CL8: Coltău – Săcălășeni – Copalnic – Cicârlău – Seini – Satulung, acesta se află în faza de organizare a șantierului și întocmire a proceselor-verbale de predare-primire pentru drumurile județene. Se acordă o atenție deosebită sincronizării lucrărilor Vital cu celelalte investiții existente în zonă, astfel încât intervențiile să fie coerente și eficiente.

„Constructorii implicați cunosc responsabilitățile ce le revin și au demonstrat deja că își desfășoară activitatea într-un mod profesionist, cu respectarea standardelor și angajamentelor asumate. Mobilizarea din teren este evidentă, iar dialogul constant cu beneficiarii contribuie la desfășurarea unui proces constructiv și eficient. În calitate de director executiv al ADI Apă-Canal Maramureș, îmi exprim angajamentul ferm de a urmări îndeaproape buna derulare a proiectelor, de a asigura o comunicare constantă și eficientă între toate părțile implicate și de a insista ca documentațiile solicitate primăriilor să ajungă în timp util la operatorul regional, pentru a susține o execuție rapidă și de calitate în teren”, a declarat Lucia Chermezan, dir. exec. Apă-Canal Maramureș.