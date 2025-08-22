Se reabilitează școlile și grădinițele din Baia Mare pentru noul an

Noul an școlar stă să înceapă. Autoritatea publică locală are în derulare o serie de lucrări de modernizare a unităților de învățământ. Asta tocmai pentru a le pregăti cum se cuvine, iar elevii și preșcolarii să beneficieze de cele mai bune condiții de învățare.

„Indiferent de provocări, pregătim școlile și grădinițele din Baia Mare pentru începerea noului an școlar în cele mai bune condiții! În tot acest tumult al reorganizărilor unită­ților de învățământ, decizie venită la nivel guvernamental, am hotărât să vorbesc mai puțin și să mă asigur că părinții și copiii din Baia Mare nu vor avea de suferit de pe urma acestei situații. Am discutat cu toți cei responsabili și am făcut tot ce am putut mai bine, iar rezultatele sunt vizibile. Am reușit să menținem o ordine firească, în ciuda faptului că ne-am trezit cu lovituri sub centură. Ce avem nevoie din partea guvernanților sunt școli reabilitate, spații moderne pentru cei mici și condiții de muncă demne pentru cadrele didactice. Voi fi cât se poate de sincer. Deciziile de la București cu privire la tăierea finanțărilor pentru anumite proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt, pentru noi și multe alte municipalități, o piedică uriașă. Avem școli, licee pentru care aveam proiecte de reabilitare și pentru care am obținut finanțare, dar care nu se vor mai putea realiza. Am decis, așadar, să ne apucăm singuri de treabă, exclusiv din bugetul local. Am început deja renovarea interioară a unită­ților de învățământ din oraș, fie că vorbim de grădinițe, școli sau licee și, chiar dacă nu le vom putea face pe toate odată, vom continua până când toți copiii din Baia Mare vor avea condițiile pe care le merită”, au spus cei din administrația municipiului.

Astăzi există șantiere deschise la Liceul cu Program Sportiv și grădinițele nr. 25 și 30. Se înlocuiește pardoseala, se zugrăvește, se refac grupurile sanitare, sălile de clasă, holurile și spațiile administrative. De asemenea, se aduce mobilier nou și, acolo unde este cazul, se refac instalațiile electrice și sanitare.