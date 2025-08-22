În perioada 14 – 21 septembrie 2025, Muzeul Maramureșan organizează la Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș” din Sighetu Marmației tabăra de arhitectură dedicată valorificării arhitecturii din lemn, în cadrul proiectului „Intercultural consciousness of multinational cities: tolerance of new generation – InterCities”.
Înscrierile sunt deschise în perioada 18 august – 10 septembrie 2025. Candidații trebuie să trimită un dosar care să cuprindă un Curriculum Vitae și o scrisoare de motivație pentru modulul ales, la adresa de e-mail muzeulmaramuresului@yahoo.com. Cazarea și masa sunt asigurate de către organizatori. Proiectul este finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine.
Tabără dedicată valorificării arhitecturii din lemn
