O echipă din partea Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare este prezentă în aceste zile la Vatican, unde asigură asistența medicală de urgență pentru sute de mii de credincioși.
Numeroși pelerini au venit cu ocazia Anului Jubiliar 2025 – Pelerini ai Speranței.
„În perioada 16 – 30 august 2025, două echipaje medicale complete compuse exclusiv din voluntari de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, fiecare echipaj fiind alcătuit din câte patru persoane (medic de urgență, asistent medical și doi salvatori), alături de alte 6 echipaje medicale din Ungaria, Italia și Germania asigură asistența medicală de urgență pentru sutele de mii de pelerini prezenți la cele patru Basilici Papale ale Vaticanului cu prilejul Anului Jubiliar 2025 – Pelerini ai Speranței” – au explicat responsabilii Serviciului de Ajutor Maltez.
Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez, prezenți la Vatican
