245 de persoane, introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș în 2025

Pentru siguranța cetățenilor și pentru prevenirea oricăror fapte de natură a destabiliza climatul corespunzător de ordine și siguranță publică, polițiștii maramureșeni intervin prompt, cu profesionalism și fermitate la orice evenimente negative.

Îndeosebi atunci când iau cunoștință de săvârșirea unei fapte de natură penală, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz, polițiștii aplică măsuri imediate și ferme, în concordanță cu prevederile legale, pentru protejarea victimelor și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.

Astfel, statistica atestă că, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată, precum și pentru prevenirea comiterii unei alte infracțiuni, de la începutul anului și până în prezent, polițiștii maramureșeni au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă 245 de persoane.

Amendat pentru apel fals la 112

În urmă cu două zile, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a fost sesizat prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat, din Crăciunești, care semnala că din locuința sa a fost sustrasă o sumă de bani.

De urgență, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației s-au mobilizat și s-au deplasat la domiciliul bărbatului.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că apelul a fost unul fals. Apelantul nu a putut justifica motivul alertării poliției, exprimându-se incoerent.

Astfel, bărbatul a fost sanc­ționat contravențional cu amendă, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

„Reiterăm cu fermitate: apelarea abuzivă a numărului 112 nu este o glumă!

În timp ce resursele sunt mobilizate pentru intervenții în urma unor alerte false, persoane aflate în pericol real pot fi puse în situația de a nu primi ajutorul necesar la timp”.

Facem apel la toți cetățenii: folosiți responsabil Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112”, transmit reprezentanții IPJ Maramureș.