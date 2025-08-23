Consiliul Județean Maramureș, dat ca exemplu negativ în ce privește risipa banului public. În ultimii cinci ani, instituția județeană a cheltuit aproximativ 2,61 milioane lei pe servicii juridice externe, situându-se astfel în fruntea clasamentului național al cheltuielilor cu case de avocatură.
În acest context, DNA Cluj a ridicat, zilele trecute, mai multe documente de la Consiliul Județean Maramureș. Ancheta vizează contractele juridice încheiate în perioada 2020-2024. Mai exact, în urmă cu 7 luni, Libertatea publica un articol în care erau prezentate Consiliile Județene care au aruncat cei mai mulți bani pe serviciile juridice. „Campionul detașat este CJ Maramureș, cu circa 2,6 milioane de lei, achitați către trei case de avocatură. Pe locul al doilea, la mare distanță, se clasează CJ Ilfov, cu aproximativ 1,22 milioane de lei, achitați unei singure societăți de avocați. Pe locul trei găsim CJ Prahova, cu 1,08 milioane de lei, urmat la mică distanță de CJ Giurgiu, cu 953.000 de lei”, se preciza în articolul respectiv. Beneficiarul cel mai de seamă al contractelor oferite de CJ Maramureș este o casă de avocatură din București cu sume de aproximativ 1,55 milioane lei.
Anchetă DNA la Consiliul Județean Maramureș • Au fost ridicate mai multe documente
Consiliul Județean Maramureș, dat ca exemplu negativ în ce privește risipa banului public. În ultimii cinci ani, instituția județeană a cheltuit aproximativ 2,61 milioane lei pe servicii juridice externe, situându-se astfel în fruntea clasamentului național al cheltuielilor cu case de avocatură.