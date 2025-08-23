Fonduri de la Guvern pentru Rona de Sus

Oficialii Prefecturii Maramureș anunță că guvernanții au aprobat alocarea unei sume de 1,176 milioane lei pentru unitatea administrativ-teritorială Rona de Sus.

”Alocarea fondurilor este necesară ca urmare a fenomenului de prăbușire de teren produs la data de 21 iulie 2025, în satul Coștiui din comuna Rona de Sus, pe amplasamentul unei mine de sare nefunc­ționale din anul 1930. În zonă s-a format un con de surpare care a afectat inclusiv drumul județean 186A, punând în pericol siguranța circulației și a locuitorilor. Pentru punerea în siguranță a perimetrului sunt necesare lucrări și investigații complexe, care includ: studii geologice și hidrogeologice, foraje, măsurători de salinitate și elaborarea unor soluții tehnice de stabilizare. Întrucât autoritățile locale nu dispun de resursele financiare necesare, Executivul a decis suplimentarea bugetului comunei Rona de Sus din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru realizarea acestor lucrări urgente generate de prăbușirea de teren”, au precizat oficialii Prefecturii Maramureș.

Evaluarea pagubelor a fost realizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rona de Sus, împreună cu o comisie mixtă instituită prin ordin al prefectului județului Maramureș.