Hai că se fac paşi pentru transformarea turistică a capitalei de judeţ. A apărut primul palmier, ba cică nu e singurul. Şi va fi şi iluminat, va avea becuri. Păi nu?
Parcul e aproape, s-ar putea extinde şirul spre artezienele ce cântă o piesă populară, una clasică şi „o Metallică”, cu şir de becuri, pe care să umble maimuţe care să fure din poşetele turiştilor. SĂ intrăm şi noi în rândul lumii!
Gura lumii☺Avem primul palmier băimărean! Pe când maimuţele?
