Lucrările la infrastructura rutieră continuă în Tăuții-Măgherăuș. În momentul de față, în prim-plan se află modernizarea Străzii 4, care va deveni o arteră modernă a orașului.
”Echipele lucrează pentru a transforma această arteră importantă într-un drum sigur și funcțional, care să răspundă nevoilor locuitorilor. În această etapă au fost efectuate: curățarea completă a zonei de lucrări, pregătind terenul pentru intervențiile tehnice; casetarea drumului și delimitarea părții carosabile; lărgirea drumului pentru a permite un trafic mai fluent și mai sigur. Aceste intervenții reprezintă pași esențiali în construirea unei infrastructuri moderne, care va facilita accesul între principalele zone ale orașului și va susține dezvoltarea urbană a Tăuții-Măgherăuș. Strada 4 prinde contur și se apropie de transformarea într-o arteră modernă, sigură și pregătită pentru nevoile comunității”, a declarat Dumitru Marinescu, primarul orașului Dumitru Marinescu.
În Tăuții Măgherăuș avansează lucrările de modernizare la Strada 4
Lucrările la infrastructura rutieră continuă în Tăuții-Măgherăuș. În momentul de față, în prim-plan se află modernizarea Străzii 4, care va deveni o arteră modernă a orașului.