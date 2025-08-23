Încă trei transferuri perfectate

Campania de transferuri la FC Baia Mare nu a ajuns la final. Formația de Liga 4 anunță suporterii că alți trei jucători s-au alăturat echipei conduse de Mihai Dinu.
Andrei Alexandru Zete, jucător trecut prin toate ligile din România, a semnat cu FC Baia Mare. Născut în Baia Mare în 29 ianuarie 2000, acesta evoluează pe postul de atacant.
Cristian Ioan Marius Marchiș este un alt transfer realizat de clubul din Liga 4. Acesta este jucător tot cu profil ofensiv, cel de atacant, este născut în 19 aprilie 2005 și este tot din Baia Mare.
Mihai Gabriel Alexa vine la FC Baia Mare să lupte pentru un post de titular între buturi, chiar dacă încă nu are experiență. Este născut în 23 mai 2007 în Baia Mare.
