Investițiile în modernizarea străzilor continuă în Vișeu de Sus. De asemenea, se pregătesc lucrările de extindere la rețeaua de gaz și de apă potabilă.
”Vremea bună ne ajută, iar lucrările de pe strada Râului din Vișeu de Sus avansează într-un ritm alert. Constructorul lucrează intens la proiectul de modernizare a drumului, finanțat prin fonduri Regio Nord-Vest – ADR Nord-Vest, iar, în paralel, au început lucrările pentru extinderea rețelei de gaz şi realizarea branşamentelor. De asemenea, în foarte scurt timp, vor începe și lucrările pentru extinderea rețelei de apă potabilă prin proiectul derulat de către operatorul VITAL S.A. În curând, Valea Râului va deveni o zonă deosebită, cu infrastructură modernă, ceea ce ne va permite să punem în valoare potențialul turistic deosebit al acestei părți a orașului”, a declarat Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus.
Încep lucrările la extinderea rețelei de gaz în Vișeu de Sus
