Maramureșul se mobilizează pentru Suceava!

În efortul de a sprijini persoanele afectate de inundațiile devastatoare din județul Suceava, Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș și structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne (polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră) inițiază o campanie de solidaritate și ajutor umanitar. Pentru această cauză nobilă, vor fi amplasate containere speciale în hypermarketurile și supermarketurile din Baia Mare (galeria Mall Value Centre, galeria Mall Vivo, supermarketurile Kaufland – strada Vasile Lucaciu, strada George Coșbuc, strada Vasile Alecsandri, Kaufland Sighetu Marmației și hypermarketul Auchan), unde maramureșenii vor putea contribui cu alimente de bază (zahăr, făină, ulei, orez, făină de mălai, paste făinoase, apă îmbuteliată), conserve de carne și pește, precum și produse de igienă. Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare vor fi prezenți în zona containerelor amplasate pentru donații.