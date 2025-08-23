Săli de clasă pentru elevi, în containere

În această perioadă, la Șomcuta Mare, pregătirile pentru începutul anului școlar sunt în toi. Acum se lucrează la pregătirea amplasamentului pentru containerele în care se vor desfășura cursuri școlare.
”Numărul școlarilor și preșcolarilor înscriși la această unitate de învățământ a crescut foarte mult în ultimii ani. Modificările legislative nu mai permit desfășurarea cursurilor școlare în 3 schimburi în școlile supraaglomerate. Administraţia locală a fost nevoită să ia măsuri pentru a asigura condiții optime pentru cei peste 400 de școlari și preșcolari înscriși la această unitate de învățământ. Pe platforma betonată vor fi amenajate săli de clasă pentru suplimentarea spațiilor de învățare”, a declarat Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare.

