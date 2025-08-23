Joi, 21 august, tânărul de 25 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, a fost prezentat instanței de judecată, fiind dispusă, față de acesta, măsura arestării preventive pentru 30 de zile.
Tânărul a fost reintrodus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
Tânăr de 25 de ani, arestat pentru 30 de zile
