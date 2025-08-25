Duminică, 24 august, în intervalul orar 15.00-17.00, polițiștii din Sighetu Marmației au acționat pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza municipiului Sighetu Marmației.
Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 115 persoane și au fost oprite pentru a fi verificate 91 de autovehicule.
În total, polițiștii au aplicat un număr de 65 de sancțiuni contravenționale, 62 dintre acestea fiind pentru încălcări ale prevederilor O.U.G nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 3 dintre acestea în baza Legii nr. 61 din 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 6.800 de lei.
Amenzi de aproape 7.000 de lei în Sighetu Marmaţiei
