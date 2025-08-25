Copiii Asociației Autism Baia Mare au avut parte de ateliere de sănătate emoțională, care sunt esențiale pentru a dezvolta abilități pentru o viață echilibrată.
„Acestea sunt create special pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă dragii noștri. Colegele noastre Anca Petrar, psiholog, și Dana Ungur psihopedagog au dezvoltat activități personalizate pe nevoile copiilor și ale tinerilor din cadrul grupurilor noastre de terapie”, arată oficialii asociației. Atelierele s-au referit la clasificarea comportamentelor în comportamente bune și comportamente mai puțin bune, care încurajează dezvoltarea social-emoțională; la identificarea emoțiilor și expresiilor faciale, precum și la observarea și descrierea diferitelor expresii faciale; înțelegerea și utilizarea unui vocabular complex legat de emoții; înțelegerea și utilizarea limbajului paraverbal cu privire la emoții. Copiii au învățat și cum să-și clasifice emoțiile în funcție de intensitate, cu ajutorul termometrului emoțiilor, dar și o serie de strategii de reglare emoțională.
Ateliere de sănătate emoțională pentru copii, la Asociația Autism Baia Mare
