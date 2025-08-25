Ministerul Sănătății anunță că, de acum înainte, vor putea fi organizate caravane medicale care se vor deplasa în zonele izolate, pentru a oferi tuturor pacienților șansa la investigații și consulturi medicale. Spitalele sunt cele care vor putea organiza astfel de deplasări, alături de asociații și organizații locale, iar serviciile medicale acordate vor fi decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate.
„De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu. Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru. Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Caravane medicale pentru comunitățile izolate
