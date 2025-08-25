DSVSA Maramureș • Bătăi de cap cu unii comercianți în Piața Izvoare

Piața Izvoare din Baia Mare trebuie să fie un exemplu pentru toate celelalte piețe din județ, sunt de părere oficialii Direcției Sanitar Veterinare (DSV) Maramureș. Cu toate că aici s-au făcut multe schimbări în bine, pentru a permite comercializarea de produse în siguranță, în continuare există comercianți care dau bătăi de cap autorităților. Probleme apar în special în cazul celor care vând produse lactate, direct pe masa de beton, fără a avea vitrină frigorifică.

„DSVSA Maramureș încurajează comercializarea produselor de origine animală, mă refer la lapte și la produse derivate din lapte, în anumite condiții. În Piața Izvoarele din Baia Mare o parte din activitățile de comercializare se desfășoară în hala amenajată care este din punct de vedere igienic și sanitar veterinar igienizată și corespunde normelor legale, cu climatizare și care oferă posibilitatea unui comerț civilizat. Există însă cealaltă extremă, activitatea care se desfășoară în exterior, unde, cu efortul Primăriei Baia Mare s-a reușit achiziționarea primelor 10 vitrine frigorifice care sunt date anumitor producători, care vând în aceste locuri, la aceste mese din beton. Acolo oarecum lucrurile au intrat în normal. Mai există însă o mică pondere de persoane, dar care însă strică tot ce s-a făcut până acum, care sunt producători privați care vin în special în weekend și-și expun produsele la locurile fără aceste vitrine, la temperaturile de afară, lucru cu care noi nu suntem de acord”, a declarat Vasile Pop, directorul adjunct al DSV Maramureș.

Cu toate că aplicarea de amenzi în astfel de cazuri este îndreptățită, conducerea instituției spune că preferă să insiste pe lângă comercianți, până intră în legalitate, fără să-i sancționeze, în primă fază.

„Le explicăm oamenilor că trebuie să intre în legalitate. Ei au animale sănătoase care produc produse primare și pe lanțul de comercializare mai este nevoie de un pas. Ori să intre în hală, ori să aibă vitrine cu frig, pentru a nu pune în pericol sănătatea publică. În alți ani am avut cazuri în care populația a avut de suferit din această cauză. Nu reușim să înțelegem o dată pentru totdeauna că, în calitate de comerciant am niște obligații. Odată ce ies și vând în afara pieței, nu mai ține de noi, ci de alte autorități. Din punct de vedere pecuniar, noi suntem îndreptățiți să dăm sancțiuni, dar noi nu asta ne dorim. Apreciez efortul primăriei care vine și ne arată direcția. O să mai urmeze o altă achiziție de alte 20 de vitrine frigorifice și cu 30 de vitrine frigorifice cu siguranță o să satisfacem nevoia de vânzare. Pe Baia Mare problema este foarte vizibilă pentru că aici avem cei mai mulți cumpărători. Întotdeauna exemplul pleacă de la municipiile reședință de județ”, a mai punctat Vasile Pop.