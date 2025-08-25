În Recea, se evaluează podul din Săsar, de pe strada Morii

📣 Angajăm! Alătură-te echipei Chicken Center! 🐔

Ferma de pui Chicken Center își mărește echipa și caută:

🔬 Medic Veterinar

👨‍🌾 Inginer Zootehnist

📍 Dacă ai experiență sau studii în domeniu și îți dorești să lucrezi într-un mediu profesionist și dinamic, te așteptăm în echipa noastră!

📧 Trimite-ne CV-ul tău pe fermazootehnica@yahoo.com

📞 Sau contactează-ne la 0731 037 717

📌 Te așteptăm să creștem împreună!