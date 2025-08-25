În Recea, se evaluează podul din Săsar, de pe strada Morii

Oficialii Primăriei Recea au cerut evaluarea podului din Săsar, situat pe strada Morii, în condițiile în care acesta are o vechime de peste 50 de ani, iar uzura sa este evidentă.
„O solicitare scrisă din partea Primăriei Recea a dus la emiterea de către Prefectul județului Maramureș a ordinului nr. 353/18.08.2025 privind verificarea și evaluarea gradului de risc cu privire la podul situat în Săsar, str. Morii. Astfel, o comisie constituită în baza acestui ordin și compusă din specialiștii principalelor instituții de la nivelul județului s-a deplasat în teren împreună cu noi. Au fost stabilite măsuri ferme, care trebuie aplicate de către Primăria Recea și care în esență constă în: efectuarea unei expertize de specialitate și aplicarea măsurilor stabilite prin aceasta; notificarea celor care folosesc podul privind restricțiile de 7.5 tone și 30 km/ oră; intervenție rapidă în albia Râului Săsar, pentru eliminarea depunerilor și protejarea pilonului central”, a declarat Alexandru Ardelean, primarul comunei Recea.

